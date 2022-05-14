Экспорт башкирского зерна и продуктов его переработки налажен в 12 стран мира

С начала года из республики экспортировано более 86 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки.

Продукцию АПК Башкирии закупили страны Европейского и Таможенного союзов, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Турция, Узбекистан — всего 12 стран мира. Из экспортированных 86,08 тыс. тонн — 21,63 тыс. тонн зерновые культуры. Основной объем экспорта (64,43 тыс. тонн) пришелся на продукцию переработки семян подсолнечника — гранулированный подсолнечный шрот и лузга подсолнечника. Кроме того, Азербайджан, Грузия, Казахстан и Узбекистан закупили продукцию мукомольных предприятий региона. На фоне временного ограничения экспорта зерновых из России правительство страны снизило экспортную пошлину на них сразу более чем на два доллара. Эксперты отмечают, что так власти страны активизируют продажи зерна за границу. Напомним, что о приостановке национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного президентом Владимиром Путиным, не заявлялось. Экспорт продукции АПК занимает крупную долю в этом проекте.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter