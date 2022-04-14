Президент ТПП Башкирии Тимур Хакимов внес в Курултай законопроект о семейном бизнесе

Президент ТПП Башкирии Тимур Хакимов внес в Курултай законопроект о семейном бизнесе
Президент ТПП Башкирии Тимур Хакимов внес в Курултай законопроект о семейном бизнесе
Вчера, 20:56Экономика
Руководитель самого крупного бизнес-объединения Башкортостана рассказал об этой инициативе на заседании Комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму.

Депутат регионального парламента, руководитель самого крупного бизнес-объединения Башкортостана рассказал об этой инициативе на заседании Комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму в рамках заслушивания информации об исполнении Закона № 511-з «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан». Руководитель Госкомитета РБ по предпринимательству Нияз Фазылов поддержал принятие законопроекта.

«Согласно исследованию, проведенному ТПП РФ, 74% малого и среднего бизнеса России являются семейными компаниями. Семейные предприятия составляют две трети и более компаний во всем мире, обеспечивая от 70 до 90% годового глобального ВВП и до 80% занятости. Семейному бизнесу необходимо дать правовую основу. Это нужно и для того, чтобы представители бизнеса могли создавать семейные династии, формировать и продвигать фамильные бренды, передавать бизнес по наследству», — отметил Тимур Хакимов.

Инициативу стать первым субъектом в России по принятию регионального закона, который закрепит понятие «семейное предприятие», поддержал на Форуме семейного бизнеса в Уфе в декабре 2021 года спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев.

На Всероссийском форуме семейного бизнеса «Успешная семья — успешная Россия» в январе 2022 года председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин назвал семейный бизнес в России очень перспективным направлением, основой экономик.

Справочно. Это не первая инициатива от ТПП РБ и бизнеса, принимаемая в Госсобрании РБ и поддержанная в Госдуме. Так, закон о ТПП РБ, принятый сразу в трех чтениях 26 ноября 2020 года, был тоже первым и самым современным в РФ, так как он был принят сразу после федерального закона.

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