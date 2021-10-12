МегаФон и Xiaomi открыли первый совместный салон в Уфе

«Совместно с МегаФоном мы разработали новый концепт магазина, который позволит нам стать еще ближе к нашим пользователям. В нем посетители смогут не только ознакомиться с новыми смартфонами, но и изучить новинки из категории умных устройств, тем самым закрыть большинство своих потребностей в цифровой технике, а сервисы компании МегаФон дополнят их. Несмотря на то, что мы давно являемся новаторами и лидерами в онлайн-продажах, мы понимаем, что для многих важно иметь возможность лично ознакомиться с товаром перед покупкой», – отметил глава Xiaomi в России и СНГ Юй Мань.