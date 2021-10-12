МегаФон и Xiaomi открыли первый совместный салон в Уфе

Здесь можно подключить полный комплекс услуг МегаФона и приобрести продукцию Xiaomi, включая актуальные новинки и все элементы «умного дома».
«Совместно с МегаФоном мы разработали новый концепт магазина, который позволит нам стать еще ближе к нашим пользователям. В нем посетители смогут не только ознакомиться с новыми смартфонами, но и изучить новинки из категории умных устройств, тем самым закрыть большинство своих потребностей в цифровой технике, а сервисы компании МегаФон дополнят их. Несмотря на то, что мы давно являемся новаторами и лидерами в онлайн-продажах, мы понимаем, что для многих важно иметь возможность лично ознакомиться с товаром перед покупкой», – отметил глава Xiaomi в России и СНГ Юй Мань.
В первую очередь в новом салоне можно приобрести топовые смарфоны с поддержкой технологий последнего поколения, включая Voice over LTE (VoLTE).
«Уфимским абонентам давно недостаточно скоростей 3G. Для них стало нормой загружать через мобильный интернет тяжелый видеоролики и рабочие файлы, говорить и одновременно решать другие задачи в смартфоне. Все это влияет на популярность смартфонов с поддержкой технологии 4G (LTE): за последний год их число в регионе выросло на 18%», – прокомментировал директор МегаФона в Башкортостане Дамир Байгильдин.
Непосредственно смартфоны Xiaomi – одни из наиболее востребованных у абонентов МегаФона в республике. Они входят в топ-3 по популярности: ими владеют около 20% клиентов оператора, что на 3% больше, чем в прошлом году.
Полноценная экосистема умных гаджетов также соответствует спросу потребителей: с начала года количество пользователей специальных тарифов МегаФона для смарт-устройств в регионе выросло на 66%. Популярность интеллектуальной электроники подтверждают и продажи в розничных сетях. Спрос на такие гаджеты в июле 2021-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в фирменных салонах МегаФона увеличился на 26%, а в интернет-магазине – на 50%.
Сотрудники кобрендингового салона подключают все услуги МегаФона, в том числе подписку на новый сервис «МегаФон Плюс» с доступом к популярным онлайн-кинотеатрам, книжным и музыкальным приложениям. Оформить подписку на него могут абоненты всех российских операторов связи.