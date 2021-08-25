МегаФон «прокачал» интернет в десятках сел Башкирии

МегаФон «прокачал» интернет в десятках сел Башкирии
МегаФон «прокачал» интернет в десятках сел Башкирии
Вчера, 10:51ОбществоФото: pixabay.com
Оператор запустил сеть четвертого поколения (4G) почти в 90 поселках и деревнях республики.

В частности, базовые станции построены в малых населенных пунктах, где ранее не было покрытия МегаФона.

Быстрый мобильный интернет появился в деревнях, селах и поселках численностью от 60 до 20 тысяч человек. Также его ускорение ощутили на новых улицах Дюртюлей, Баймака, Бирска, Туймазов и других райцентров республики. Десятки тысяч жителей Башкирии получили необходимый сегодня инструмент для дистанционной работы, обучения и оформления госуслуг онлайн.

«Мы развиваем сеть так, чтобы люди получали стабильный и быстрый интернет независимо от места проживания. Строим базовые станции в деревнях без радиопокрытия, усиливаем связь в новых микрорайонах городов и райцентров, расширяем возможности существующей сети при перегрузках. В последние полгода особый фокус был на территориях за пределами городов. Помимо деревень и сел, обновили базовые станции вблизи известных мест отдыха – на Павловке, в Кандрах, в Новоабзаково, в Инзере, в пригородных поселках, на участках трассы М5», – рассказал директор МегаФона в Башкортостане Дамир Байгильдин.

После апгрейда, ускорившего сеть и увеличившего ее покрытие, абоненты МегаФона уже прокачали около 11 Петабайт интернет-трафика. Такого объема хватит, чтобы смотреть фильмы в качестве 4К в течение 65 лет непрерывно. Это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число телефонных звонков в июле 2021-го в сравнении с июлем 2020-го также выросло на треть.

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