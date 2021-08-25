МегаФон «прокачал» интернет в десятках сел Башкирии

«Мы развиваем сеть так, чтобы люди получали стабильный и быстрый интернет независимо от места проживания. Строим базовые станции в деревнях без радиопокрытия, усиливаем связь в новых микрорайонах городов и райцентров, расширяем возможности существующей сети при перегрузках. В последние полгода особый фокус был на территориях за пределами городов. Помимо деревень и сел, обновили базовые станции вблизи известных мест отдыха – на Павловке, в Кандрах, в Новоабзаково, в Инзере, в пригородных поселках, на участках трассы М5», – рассказал директор МегаФона в Башкортостане Дамир Байгильдин.