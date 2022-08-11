В Уфе пройдет самый долгожданный семейный фестиваль «Молочная страна»

Юбилейный, десятый по счету фестиваль пройдет 27 августа 2022 года в Уфе на площади имени Салавата Юлаева. По традиции всех гостей ждет приветственный стакан молока от торговой марки «Первый вкус» группы компаний «Российское молоко».
Напомним, в прошлые годы посетители фестиваля были рекордсменами по количеству выпитого на одной площадке молока – 60 тысяч приветственных стаканов или более 12 тонн молока. На юбилейном фестивале для уфимцев и гостей столицы по традиции будут работать полюбившиеся аттракционы, спортивные площадки, зона фудкорта, молочная ярмарка, ферма, мастер-классы для детей. Фестиваль будет сопровождаться концертной программой, посетителей ждут приятные сюрпризы от знаменитостей.
На молочном празднике Ассоциация кулинаров, рестораторов и отельеров Республики Башкортостан проведет ежегодный Республиканский Кулинарный чемпионат «GastrоMaster 2022», в котором будут участвовать лучшие повара Башкортостана и России. Посетители в свою очередь смогут продегустировать и оценить вкус приготовленных мастерами блюд.
В рамках чемпионата, на площади перед ГБУ РБ «Конгресс-Холл «Торатау», для гостей мероприятия откроется кулинарный рай - уличный Гастрономический фестиваль «КуРай». Здесь расположатся национальные подворья разных народов, проживающих на территории республики, посетители локации смогут познакомиться с их традициями и культурой, отведать вкуснейшие блюда башкирской, русской, татарской, марийской, чувашской, белорусской, армянской и других кухонь.
Официальный банк юбилейного фестиваля - АО «Россельхозбанк» удивит гостей семейного праздника новинками – посетители смогут зайти в «Молочный банк», на время оставив своих маленьких любителей молока в кинотеатре «Му-му- мультики».
Пока гости будут полезно проводить время, пробовать молочные продукты, представители власти, производители и переработчики молочной продукции примут участие в деловой программе форума. Участники обсудят ключевые проблемы молочного рынка в современных условиях.
Организаторами юбилейного мероприятия выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, администрация ГО г. Уфа, Союз «Торгово-промышленная палата РБ», при поддержке Национального союза производителей молока «Союзмолоко», ООО «Институт молока».
Справочно:
Семейный фестиваль «Молочная страна» проводится с 2011 года. Он нацелен на увеличение потребления молока и молочных продуктов, произведенных в Башкортостане, пропаганду правильного питания и здорового образа жизни. Девятый по счету фестиваль прошел в 2019 году. Гости приобрели 47 тонн цельномолочной продукции, 5 т. — масла сливочного, 3,6 т. — сыров, 2,3 т. — мороженого, 4,1 т. — кумыса, 18 тыс. банок — молока сгущенного.