В Уфе пройдет самый долгожданный семейный фестиваль «Молочная страна»

Напомним, в прошлые годы посетители фестиваля были рекордсменами по количеству выпитого на одной площадке молока – 60 тысяч приветственных стаканов или более 12 тонн молока. На юбилейном фестивале для уфимцев и гостей столицы по традиции будут работать полюбившиеся аттракционы, спортивные площадки, зона фудкорта, молочная ярмарка, ферма, мастер-классы для детей. Фестиваль будет сопровождаться концертной программой, посетителей ждут приятные сюрпризы от знаменитостей.