Эксперты назвали самые популярные японские автомобили в Башкирии

Такие выводы сделали эксперты исследовательской компании «Автостат Инфо» на основе результатов продаж новых легковых автомобилей за первые четыре месяца 2018 года.

Как оказалось, лидером продаж среди автомобилей японских марок является седан Datsun on-Do с результатом 376 реализованных экземпляров в период с января по апрель текущего года.

Максимальный ценник на этот автомобиль, который производится на «Автовазе», ограничен 636 тысячами рублей. В минимальной комплектации эта модель стоит 461 тысячу рублей.

На втором месте по итогам продаж оказался кроссовер Toyota RAV4, автомобилей этой марки было продано в Башкирии 293 единицы. Цена машины варьируется от 1,52 млн до 2,24 млн рублей.

Третьим в рейтинге является кроссовер Mitsubishi Outlander, его обладателями стали 218 жителей Башкирии. Эта иномарка стоила нашим землякам в разной комплектации от 1,559 млн до 2,14 млн рублей.

Четвертую позицию среди наиболее популярных японских моделей в Башкирии занял кроссовер Nissan Terrano, которых было продано в регионе 190 единиц. Ценники на эту машину начинаются от 930 тысяч рублей и заканчиваются 1,225 млн рублей.