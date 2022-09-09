В METRO снизили цены на товары для жителей Уфы

В METRO снизили цены на товары для жителей Уфы
В METRO снизили цены на товары для жителей Уфы
Сегодня, 10:00ЭкономикаФото: https://www.metro-cc.ru/
Компания METRO снизила цены в торговом центре Уфы. Большая часть ассортимента стоит дешевле на 30% и более. Для уфимцев скидки доступны на постоянной основе.

Последние исследования показывают, что с начала 2022 года из-за стремительного роста цен россияне могут позволить себе минимум овощей, круп и мяса. Где экономия — там страдает качество.

В это непростое время METRO поддерживает жителей Уфы и предлагает самые низкие цены. Более 12 000 наименований товаров из разных категорий можно приобрести с ощутимой скидкой. Благодаря этому покупки становятся выгоднее, чем в других крупных розничных магазинах — в METRO продуктовая корзина возвращается к привычному объему.

Фото:https://www.metro-cc.ru/

Компания ориентируется не только на ресторанный и гостиничный бизнес, но и на обычного покупателя. Теперь уфимцам выгодно делать и оптовые, и розничные закупки. Принцип «покупай больше — плати меньше» подойдет для семей, кто готовится к большому торжеству, делает заготовки на зиму, ищет выгоду и разумно подходит к экономии времени и бюджету.

Фото:https://www.metro-cc.ru/

Новые цены жители Уфы могут увидеть уже сейчас. Для выгодного продуктового шоппинга достаточно обращать внимание на желтые ценники: товары с такой пометкой имеют самую привлекательную стоимость. Есть сомнения? Можно принять участие в программе «Гарантия низких цен». Если уфимец обнаружит в другом розничном магазине товар дешевле, чем в METRO, он сможет вернуть разницу в 10-ти кратном размере кэшбеком. С начала акции покупателям вернули уже более 1 миллиона рублей.

METRO совместно с покупателями следит за тем, чтобы цены на качественные товары оставались самыми доступными для каждого.

Фото:https://www.metro-cc.ru/

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