В Уфе покажут блокбастер «Тор: любовь и гром» в официальном русском дубляже

Кроме того, в расписании Мягкого кинотеатра появились и другие голливудские кинопремьеры. Сейчас там можно увидеть такие ожидаемые новинки, как «Миньоны: Грювитация», «Мир Юрского периода: Господство», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Соник 2 в кино», «Морбиус» и другие.