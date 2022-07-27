В Уфе покажут блокбастер «Тор: любовь и гром» в официальном русском дубляже

В Уфу возвращаются легендарные киногерои. Уже сегодня на экранах Мягкого кинотеатра долгожданная премьера «Тор: любовь и гром» в официальном русском дубляже.
Кроме того, в расписании Мягкого кинотеатра появились и другие голливудские кинопремьеры. Сейчас там можно увидеть такие ожидаемые новинки, как «Миньоны: Грювитация», «Мир Юрского периода: Господство», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Соник 2 в кино», «Морбиус» и другие.
Подробное расписание на сайте comfortkino.ru или в официальном приложении Мягкого кинотеатра.