В Уфе покажут блокбастер «Тор: любовь и гром» в официальном русском дубляже

В Уфе покажут блокбастер «Тор: любовь и гром» в официальном русском дубляже
В Уфе покажут блокбастер «Тор: любовь и гром» в официальном русском дубляже
Вчера, 09:00Культура
Кассовые голливудские премьеры возвращаются на уфимские экраны.

В Уфу возвращаются легендарные киногерои. Уже сегодня на экранах Мягкого кинотеатра долгожданная премьера «Тор: любовь и гром» в официальном русском дубляже.

Кроме того, в расписании Мягкого кинотеатра появились и другие голливудские кинопремьеры. Сейчас там можно увидеть такие ожидаемые новинки, как «Миньоны: Грювитация», «Мир Юрского периода: Господство», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Соник 2 в кино», «Морбиус» и другие.

Подробное расписание на сайте comfortkino.ru или в официальном приложении Мягкого кинотеатра.

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