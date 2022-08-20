Фильм о подвиге Николая Киселева из Башкирии получит финансирование Фонда кино

Драма основана на реальных событиях: Николай Киселев осенью 1942 года вывел за линию фронта из белорусского гетто 218 евреев. Киселев вместе с группой партизан вел их около 1500 километров. Фильм об этой истории получил название «Праведник», поскольку в 2005 году ему было посмертно присвоено почетное звание «Праведник народов мира».