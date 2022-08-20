Фильм о подвиге Николая Киселева из Башкирии получит финансирование Фонда кино

Этим летом Фонд кино провел очную защиту фильмов, которыми занимаются лидеры отечественного производства. По результатам питчинга, финансирование получил проект Сергея Урсуляка о событиях Великой Отечественной войны, которые связаны с легендарным уроженцем Башкирии Николаем Киселевым.
Драма основана на реальных событиях: Николай Киселев осенью 1942 года вывел за линию фронта из белорусского гетто 218 евреев. Киселев вместе с группой партизан вел их около 1500 километров. Фильм об этой истории получил название «Праведник», поскольку в 2005 году ему было посмертно присвоено почетное звание «Праведник народов мира».
Режиссер Сергей Урсуляк известен сериалами «Ликвидация» и «Тихий Дон», нынешний проект снимается для компании «Централ Партнершип». Сценарий написал Геннадий Островский («Айка», «Волк»). Главные роли в фильме исполнили Александр Яценко, Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Евгений Ткачук и другие. По данным «Кинопоиска», к процессу присоединились компании «ТРИТЭ» Никиты Михалкова и «ВайТ Медиа», а также телеканал «Россия 1». Собственно съемки уже завершены.
Напомним, что проект уже получал поддержку по итогам защиты в Фонде кино в 2021 году. Прокат фильма запланирован на первую половину 2023 года.