Смотрите в окошко: что ждет российское кино и кинотеатры в условиях санкций

Смотрите в окошко: что ждет российское кино и кинотеатры в условиях санкций
Смотрите в окошко: что ждет российское кино и кинотеатры в условиях санкций
Вчера, 17:13КультураАндрей КоролевФото: 1MI
Пока поддержки дождались только киносети Москвы, где власти компенсируют 100% затрат по договорам за использование прав на российские фильмы.

Весной американские мейджоры заявили, что сворачивают деятельность в России на фоне известных событий. Это ударило по кинотеатрам, которые и от пандемии-то толком не оправились, — голливудские новинки собирают основную массу прокатных сборов, на что, собственно, и существуют. Только к концу апреля из-за резкого падения выручки и посещаемости закрылось более трети кинозалов в стране.

К кинопроизводству власти оказались более лояльны: было объявлено об увеличении Фонда кино, упрощении получения денег на дебютные проекты, обещано компенсировать потери от отказа западных инвестиций в российские проекты.

Эксперты считают, что в условиях, когда власти поддерживают кинопроизводство, но не поддерживают кинотеатры, может сложиться парадоксальная ситуация: фильмов очень скоро действительно станет больше, но показывать их будет попросту негде — разве что в интернете. Но и тут стоит опмнить, что за любым крупным стримингом в России стоит корпорация-владелец, у которой однажды может не найтись нужного бюджета на сайд-проект.

Дмитрий Пучков считает, что российское кино не сможет восполнить потерю голливудского, поскольку прокатная судьба авторов чаще всего не интересует.

Неочевидным ударом по киноотрасли стали ограничения, введенные по соцсетям — в частности, там запрещена реклама, в том числе на Youtube, то есть зритель лишился доступа к информации. Эксперты подчеркивают, что для рекламы кино осталось только телевидение, а это очень дорого, а оставшаяся соцсеть «Вконтакте» работает не так, как надо в данном случае.

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

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