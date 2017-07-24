В Уфе пройдет фестиваль-выставка «Башкирские полки в войне 1812 года»

Мероприятие посвящено 205-летию победы России в Отечественной войне.

19 августа 2017 года в Уфе пройдет фестиваль «Башкирские полки в Отечественной войне 1812 года». В рамках мероприятия гостей и жителей столицы ожидает открытие выставки. На ней будут представлены картины известных художников, документы с Национального архива РБ, военно-исторические костюмы башкирских полков и атрибуты воинского снаряжения.