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В Уфе пройдет фестиваль-выставка «Башкирские полки в войне 1812 года»
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Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о секретах инвесторов.
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В Уфе пройдет фестиваль-выставка «Башкирские полки в войне 1812 года»

17 августа, 10:01КультураДмитрий СаламатинФото: Администрация Уфы
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