В чем сила, Борат: вышло продолжение скандального фильма про «казахского» журналиста

Интересно и то, как публика отреагировала на этот фильм. Потому что есть и те, кто хвалит, утверждая, что это самый смешной и самый актуальный фильм года, есть и те, ругает — мол, местами смешно, но, в целом, юмор очень кринжовый и стыдный, да и смотреть на это через 15 лет на тот же прием уже не так интересно. Проще говоря, если вам нравится Саша Барон Коэн, его юмор и его бесконечные перевоплощения, то это нужно увидеть, в противном случае — лучше пройти мимо в маске и перчатках.