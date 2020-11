В чем сила, Борат: вышло продолжение скандального фильма про «казахского» журналиста

Скандальная комедия о похождениях журналиста Бората Сагдиева вновь сатирически исследует современную Америку и, кажется, весь мир, который не слишком отличается от мифического Казахстана.

Не было бы счастья, да несчастье помогло: из-за карантина многие знаковые кинорелизы перекочевали в интернет-пространство, а сиквел знаменитого «Бората» был довольно ярким кандидатом на запрет к кинотеатральному прокату. Так или иначе новая сатирическая история о нелепом «казахском» журналисте Борате Сагдиеве (Саша Барон Коэн) вышла на Amazon Prime и стала второй самой популярной стриминговой новинкой за коронавирусный год (лидирует мюзикл «Гамильтон», которым вовремя прибарахлился «Дисней+»). В «Следующем фильме о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана» горе-журналиста отправляют в США, чтобы заручиться поддержкой Трампа. Его компаньона в этом непростом предприятии — мартышку, работающую министром культуры Казахстана, съедает дочь Бората Тутар. Именно ее главный герой постарается всучить в качестве взятки доверенному лицу Трампа Руди Джулиани. Выглядит этот винегрет примерно так же дико, как и звучит — фирменных провокаций, от которых хочется покраснеть за всех сразу, здесь в избытке. Тем не менее сюжетно это вполне классическая история эмансипации Тутар, которая в ускоренном темпе от «знакомых с детства» антифеминистских сказок про необходимость жить в клетке (буквально) и мечты выйти замуж за богатого старика переходит к преодолению патриархата в лице собственного отца и тоже становится журналисткой. В этом ей помогает оргазм и одна добрейшая афроамериканка. В середине нулевых «Борат» вскрыл изнанку политкорректного американского общества — по ту сторону дивного нового мира стояли невежественные установки, которые нее слишком отличались от стереотипов мифического Казахстана. Сейчас, в 2020 году эти установки перестали быть изнанкой, перекочевав в область «здравого смысла», который разделяет и президент США, теперь уже бывший. В этом смысле Борат — лишь немного более сконцентрированная версия Трампа, и его появление на публике в маске президента — не такая уж маскарадная случайность. В этом контексте стоит отметить, что при создании своих персонажей Саша Барон Коэн, как правило, отстраняется от их речи, в его фильмах нет ни нравоучительной фигуры автора, ни жесткого сценария. Хотя сценарий по объему здесь во много раз превышает стандартный: актер признавался, что ему приходится учить по сотне страниц диалогов в день, чтобы быть готовым к любому вопросу, который ему могут задать непрофессиональные актеры. Все это нужно для создания трехмерного образа персонажа, в аутентичности и реальности которого никто точно не сможет усомниться. Так, в эти самобытные причудливые полуфикциональные киномиры вмешивается реальность, а они, в свою очередь, ее пересобирают. Kinopoisk.ru Интересно и то, как за 15 лет изменился мир и его отношение к подобному диковато-абсурдистскому юмору. Даже в России подобное поведение и полухудожественные провокации уже не воспринимаются как что-то из ряда вон. Кажется, что «Реутов ТВ» и подобные развлекательные передачи на границе смеха и стыда, скандала и потенциальной драки успели впитать все — и зрители, для которых полно подобного контента даже на условном youtube, и продюсеры, которые устраивают подобные шоу на центральных каналах страны. Что же в итоге? В очередной раз обиделось настоящее правительство Казахстана (позднее «Казах туризм» сделал слоганом своей новой рекламной кампании знаменитую фразу Бората). По Твиттеру начал кочевать хештег #CancelBorat, создатели которого обнаружили в фильме неполиткорректные элементы в отношении восточной Европы, самих американцев и всех подряд. Интересно и то, как публика отреагировала на этот фильм. Потому что есть и те, кто хвалит, утверждая, что это самый смешной и самый актуальный фильм года, есть и те, ругает — мол, местами смешно, но, в целом, юмор очень кринжовый и стыдный, да и смотреть на это через 15 лет на тот же прием уже не так интересно. Проще говоря, если вам нравится Саша Барон Коэн, его юмор и его бесконечные перевоплощения, то это нужно увидеть, в противном случае — лучше пройти мимо в маске и перчатках.

