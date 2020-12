В Уфе компания подала в суд на мэрию из-за отказа на строительство около парка Гафури

Группа компаний «Жилстройинвест» подала иск к администрации Уфы за отказ в выдаче разрешения на строительство около парка Гафури. Об этом сообщает «Эхо Москвы в Уфе».

Напомним, жители «фы не раз выступали против застройки вблизи парка Гафури. Позже глава Башкирии Радий Хабиров остановил работы, после чего администрация города отозвала разрешение на вырубку деревьев. Однако заместитель гендиректора компании Иван Зорин заявил, что на тот момент вырубка уже завершилась и опроверг информацию о приостановке работ. Он также сообщал, что все действия компании проходят в рамках закона. Тем не менее 15 ноября жители Уфы вышли на флешмоб. По данным «Эха», «Жилстройинвест» подал в суд на администрацию города. Дата заседания пока не назначена.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter