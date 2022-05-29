В Уфе на следующей неделе без горячей воды останутся жители десятков домов

В начале следующей неделе в Уфе планируется отключение горячего водоснабжения по улицам: Первомайская, Интернациональная, Свердлова, Султанова, Коммунистическая, Аральская, Тимашевская, Курильская, Кольцеая. Как уточнили в «Уфадоканале», отключение горячей воды связано с проведением планового ремонта.
В частности, с 10 утра до полуночи 30 мая ГВС будет отключено на Первомайской № 88/1, 90/1, 92/1, 93, 95, 96, 98, 100, а также в домах № 127/1, 129/1, 129/2 по улицей Интернациональная.
Далее, до 16:00 30 мая горячая вода будет отключена у жителей домов по следующим адресам: улица Тимашевская № 77, 79, 81, 83, 85, 87, 104, 104а, 106, 108, 110, 110а, 112, 114 и улица Курильская № 120.
С десяти утра 31 мая до 7 утра 1 июня горячее водоснабжение планируется отключить в дома № 25, 27, 27а, 31, 33, 33а по улице Кольцевой.
Кроме того, с 1 июня с 11 утра до 9 часов вечера горячей воды не будет у жителей домов по улице Султанова № 1, 1а, 3а, 3, 6, 7, 8, 5, 4, 13, 18, 17, в дома № 35 по улице Свердлова, а также на Коммунистической № 6, 8, 8б и на Аральской № 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
Ранее Mkset опубликовал полный график отключения горячего водоснабжения в Уфе.