Фото: Рустам Имамов
В уфимском ж/д вокзале начали ремонтировать второй эскалатор
Сегодня, 14:11ГородЗиля Аскерова
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Износ материалов стал причиной поломки одного из эскалаторов уфимского железнодорожного вокзала. Другой был отремонтирован не так давно.
Как сообщает пресс-служба мэрии Уфы, подрядчики приступили к замене деталей. По их данным, ремонтные работы завершатся в ноябре этого года. Также в мэрии сообщили, что в скором времени планируется ремонт и третьего эскалатора. На данный момент проходит тендер для отбора подрядной организации.
Эскалаторы находятся под ведением МУП СУРСИС. За ремонт двух подъемников городу пришлось заплатить триста тысяч рублей.
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