В уфимском ж/д вокзале начали ремонтировать второй эскалатор

Как сообщает пресс-служба мэрии Уфы, подрядчики приступили к замене деталей. По их данным, ремонтные работы завершатся в ноябре этого года. Также в мэрии сообщили, что в скором времени планируется ремонт и третьего эскалатора. На данный момент проходит тендер для отбора подрядной организации.