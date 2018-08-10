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Эскалаторы на железнодорожном вокзале в Уфе отремонтируют до конца года

10 августа 2018, 11:39
МУП СУРСИС заключён муниципальный контракт с ООО «ОТИС Лифт» по выполнению работ по ремонту двух эскалаторов «KONE».

В перечне работ по ремонту - демонтаж неисправных запасных частей, установка новых запасных частей и пуско-наладочные работы: регулировка, настройка и проверка работы замененных запасных частей.

Ранее было проведено специализированное обследование и определены детали, которые необходимо заменить. В настоящее время субподрядная организация ООО «ОТИС Лифт» заказала в Москве все необходимые запчасти.

Первая поставка запасных частей ожидается через три недели. После чего начнутся работы по ремонту и запуску первого эскалатора, позже второго, как только придёт вторая партия запчастей.

Содержанием эскалаторов после ремонта будет заниматься МУП «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений» (СУРСИС).

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#Новости#Разиф Абдуллин#Город
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