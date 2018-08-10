Эскалаторы на железнодорожном вокзале в Уфе отремонтируют до конца года

В перечне работ по ремонту - демонтаж неисправных запасных частей, установка новых запасных частей и пуско-наладочные работы: регулировка, настройка и проверка работы замененных запасных частей.
Ранее было проведено специализированное обследование и определены детали, которые необходимо заменить. В настоящее время субподрядная организация ООО «ОТИС Лифт» заказала в Москве все необходимые запчасти.
Первая поставка запасных частей ожидается через три недели. После чего начнутся работы по ремонту и запуску первого эскалатора, позже второго, как только придёт вторая партия запчастей.
Содержанием эскалаторов после ремонта будет заниматься МУП «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений» (СУРСИС).