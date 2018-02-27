Испытано на себе: как мы делали пиццу и пасту из колбасы УМКК

История о том, как публицист ИА "Медиакорсети" Шамиль Валеев готовил пиццу и пасту с итальянским колбасником и башкирским кулинаром

Приглашение от менеджмента УМКК принять участие в модном утреннем мероприятии - гастрономическом шоу - принял с двойственным чувством. С одной стороны, как это я - политический публицист Башкортостана и фейсбучник с тысячами друзей и подписчиков, пойду «на еду»? Сразу вспоминались какие-то блинчики с сёмгой, которыми поражали воображение неискушенных башкирских блогеров в начале десятых. С другой стороны - как мальчик, выросший в деревне, до сих пор считаю "городскую" колбасу деликатесом и ем охотно, хотя колбасники России лет за двадцать сделали очень многое, чтобы меня от нее отвадить.

Очень часто нарывался в магазине на мясопродукты «за любые деньги», которые, мягко говоря, разочаровывали. В голове мелькали страшные слова «каррагинан», «селитра», «субпродукты». По замыслу, я их должен был произнести внезапно перед тем самым знаменитым итальянским дядькой, который возглавил в 2015 году Уфимский мясоконсервный комбинат и посмотреть на ширину его зрачков в этот момент. В конце концов режимы политические приходят и уходят, а качество и безопасность продуктов оказывает на жизнь не меньшее влияние, чем партии и вожди.

Из всех уфимских «сетебритиз» (сетевых знаменитостей) я прибежал первым, меня встретил какой-то абзый, судя по акценту, родом примерно из Благоварского или Буздякского района, которого представили почему-то «директором».

"дядька из Буздяка" на поверку оказался директором УМКК г-ном Вальтером Борио Альмо Фото: Шамиль Валеев, Mkset.ru

- Я тоже директор! - с неожиданным апломбом вырвалось у меня. Сел в углу и начал зыркать из-за ноутбука, как они делают нарезку из принесенных колбас, ветчин и прочих мясных деликатесов ностальгической серии «спецпаёк номенклатурщика».

Публицист Валеев, директор УМКК Альмо и блогер Кобзон

Дело происходило в модной уфимской кулинарной студии «Вилка», где уфимский зажиточный молодняк учат готовить всякие вкусности - я уже здесь был на стейках на дне рождении друга, а сегодня на островном столе вахту держал Рамиль Фархуллин, сам на вид житель небольшой деревушки близ Палермо. В программе были, соответственно, пицца, которую потом единогласно назвали «УэМКаКано» и паста моей любимой марки, похожей на на длинную лапшу нарезки «тальятелли», такие длинные ленточки. Другие виды итальянского теста, кроме спагетти и макарон, у меня в голове не держатся.

По раскатам грома с интонациями Вуди Вудпекера я понял, что на подходе Володя «Кабзон» Кобзев, который похвастался своим новым стабилизатором с «алиэкспресса» для видеосъемки, подтянулась Лиля «Утренняя краса Башкортостана» Курамшина, все ждали Евгению Петровну Машко, по отсутствию которой было понятно, кто тут главный.

Валеев и Курамшина ввергают во искушение постящуюся Машко

Маэстро «Фархуллини» раскидывал задания - мне с «благоварским дедушкой» - бейте яйца и делайте тесто для пиццы и пасты, барышням - нарежьте колбас "слайсами" и кубиками. Я параллельно выяснил, что буздякский дядька - как раз и есть тот самый Вальтер Борио Альмо, который уже лет 10 назад командовал Уфимским мясоконсервным, потом уехал, а два года назад вернулся снова.

подготовка мясопродуктов к пасте

Шинкуя копчёные колбасы в тонкие «на просвет» слайсы, я начал по привычке тягать с доски самую «мясную», то есть красную на вид - «чоризо». С детства знаю, в «городскую» колбасу, чтобы была розовее и румянее, положено добавлять какую-то селитру, иначе обыкновенное мясо, самого хорошего качества будет серым и проиграет в конкурентной борьбе на витрине с нарядным. Селитру пихают туда кто во что горазд - у самых «натуральных» фермеров на 39-м километре федерального тракта «Уфа-Оренбург» нарывался на чистый огонь для губ и языков. Кроме того, меня зацепило название «чоризо», знакомое по Аргентине - там она попадалась. Вальтер, который сам родом примерно из тех краёв, из Мексики, рассказал, что оно состоит из натурального, сыровяленого мяса и паприки. Если перевести на более близкие аналоги, это наверное, будет «суджук», который делают турки, но не такой суровый и жгучий.

высокоинтеллектуальная операция по нарезке колбасы заняла участников

Органолептика была нормальной, ничего не обжигало - вкусно, немного ядрено. Видны какие-то включения, похожие на кусочки маслин - которые ими и оказались. Еще мне досталось нарубать варёную колбасу «шашечками», Кобзев шинковал карбонад и стругал белебеевский сыр - все это нужно было для будущей пасты.

коржик ручной работы надо намазать томатным соусом ручной же работы, но не до краёв

На этом этапе в помещение воцарилась Евгения Петровна Машко, с которой мы сразу же начали препираться, чтобы установить контроль над кулинарной студией и захватить аудиторию. Я предложил коллегам-знаменитостям не ставить Евгению Петровну на угол стола, чтобы не лишать возможных перспектив замужества согласно народной примете. Она оперативно парировала, обнародовав свои среднесрочные планы "сходить" за седьмым ребенком. Потом пошла в атаку, обратив свое критическое внимание на манеру моей изящной нарезки колбасы, которую я для себя определяю как «эклектический супрематизм» в стиле Малевича. В общем, городской гламур в неравном бою побил мою близкую к сельской глубинке натуру и крестьянскую сметку со счетом 2:1.

эти колобки - будущие пиццы

Пока я возился с техникой, Вальтер успел намесить теста из двух сортов муки, к сожалению, совсем не нашей - у нас, в рискованной Башкирии, как я понимаю, твердые сорта пшеницы не очень любят выращивать. Судя по хлебу, географически близкая мука годится на откорм телят и кабанят. Он эту муку как-то назвал по-итальянски, но я не запомнил. Затем синьор Альмо принялся за соус, которым нужно будет обмазать тесто для пиццы. Секрет его - в сочетании томатов консервированных, «в собственном соку» и свежих, куда добавляется всякая ароматная травка - все это - в блендер и получается в принципе самостоятельное блюдо, которое жалко в пиццу (я не большой её фанат). Я этот соус ел отдельно, ложками, похитив со стола.

Каким-то образом на столе появились колобки, которые Рамиль потребовал от нас размять в 25-сантиметровые солнышки, с приподнятыми краями. У меня с каждым движением получалось все хуже и хуже, круг превратился в овал, в середине появились незапланированные технологические отверстия, и, если бы не внезапно подоспевшая Евгения Петровна, мой блин комом пришлось бы разве что выкидывать, на что очень тактично намекал маэстро Рамиль. После была процедура обмазывания коржика томатной суперпастой и обкладывания сыром и прозрачными кусками уфимского «чоризо».

Кулинар Фархуллин настаивал на том, что американцы сначала кладут колбасу, а потом сыр, а итальянцы - сначала сыр, потом - колбасу. Итальянец мексиканского происхождения не возражал. Более того, после того, как она испеклась, Вальтер начал нарезать её на шесть сегментов, что весьма удовлетворило Фархуллина, который сообщил, что американцы режут пиццу на восемь частей.

секрет хорошей пиццы - побольше начинки

Параллельно я выяснял разницу между вареной колбасой и ветчиной - мне растолковали, что разница как между пельменями и хинкали. В первом случае речь идет о фарше, во втором - о рубленом мясе.

Моя пицца получила из уст доброй феи Курамшиной звание «самой доброй», это, очевидно, был акт социальной поддержки с её стороны.

Евгения Машко успела наваять ещё вторую пиццу, за того парня, которого в данном случае звали «Кобзев», подтвердив на деле звание многодетной матери, которая успевает всё. Почему-то вспомнился рассказа Ивана Охлобыстина, тоже многодетного человека, у которого один глаз смотрит вперед - за одной группой детей, а второй, как фара-искатель на "Уазике", всё время рыскает за отбившимся от стаи ребятенком.

Эта лента из теста скоро будет разрезана в длинную лапшу "тальятелли"

Кобзев всё хохотал в свою знаменитую стрим-камеру голосом мультяшного дятла, все что-то снимали, а Машко требовала видеорегистрации происходящего для своего сына, который мечтает о карьере пиццайоло. Все между делом чего-то "стримили" в приложение "сториз" или куда там ещё.

Дивы медиацеха хорошо разбираются в развешивании лапши

Эти гнезда свиты Евгенией Петровной Машко

Самый пик происходящего был, оказывается еще впереди - мне и в голову не пришло, что тальятелли (длинные плоские макароны) мы будем делать тоже сами. Выкатив на стол шайтан-машинку, похожую на мясорубку, Рамиль пропустил через неё желтое тесто, которое вытягивалось длинной полосой, метров до трёх, мы её передавали из рук в руки, стараясь не порвать, а потом, сменив насадку, он разрезал её таким же образом на британский флаг, вернее, на лапшинки метровой длины. Которые Евгения Петровна начала складывать в птичьи гнёздышки.

в европе принято сыр оставлять внизу, а в США его добавляют последним

Пришла пора для второй проверки качества умкк-шного расколбаса: Рамиль затеял делать начинку-заправку для тальятелли, взяв нарубленный Кабзоном карбонат с ветчиной и обжарив его в 33-процентных сливках: «берите только самые жирные сливки, иначе получится суп, а не соус». Одним из контрольных критериев «настоящести» колбасы, по мнению Фархуллина, является то, что она не разваривается, не разбухает при дополнительной тепловой обработке. Видимо, посторонние присадки при этом должны были как-то расплавиться и вытопиться. Та продукция, которую принесли УМКК-шники, удержалась в объемах и форме при варке в 33-процентных сливках.

Мы помаленьку начали пробовать оба произведения спонтанной кулинарии, народ куда-то заспешил, поскольку всем на работу, особенно постящейся Машко, но я успел перехватить пиццы, которую приготовил Вальтер, а также съел тарелку пасты ручной работы. Я тоже из тех, которые, как Кабзон, «считают пастой только зубную и томатную». Макароны есть макароны. В данном случае они больше напоминали лапшу от узбекского лагмана: желтые, неровные и квадратные. Но вкусные и ручной работы. Крафтовые. Хенд-мейд, короче.

Вальтер приналег на пасту, и начал сыпать комплиментами в адрес белебеевского сыра и Башкирии в целом, как мне кажется, под некоторым давлением Кобзева и Курамшиной, которые плотно на него присели со своим башкортостанским и гастрономическим патриотизмом. Он уже здесь, в России, почти четверть века, а если бы ему не понравилось в Уфе, он бы, наверное, не принял предложение возглавить УМКК во второй раз через десять лет.

Я сообщил ему о своём желании пройтись по цехам, чтобы узнать, из чего всё-таки делают эту самую колбасу. На этом мы хлопнули по рукам и расстались, я так думаю, что до весны - у них каждый день в 11 часов идет технологическая дегустация, мне тоже там нашлось бы занятие. К тому времени я собираюсь найти в магазине то самое «чоризо» и ту колбасу, итальянского названия которой не запомнил. Важно всё же попробовать тот продукт, который предоставляется компанией для журналистско-блогерских посиделок в присутствии генерального директора, а поступает в магазин нормальной логистикой. Ну и цену хотелось бы посмотреть повнимательней, как и состав.