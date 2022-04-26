В Уфе отопительный сезон завершится досрочно

Отопительный сезон в столице республики завершится уже сегодня, 26 апреля. Об этом сообщил начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Аскар Батталов в ходе оперативного совещания в мэрии.
Причиной для досрочного отключения называют устоявшийся в городе положительный температурный режим.
Напомним, ранее стало известно, что уже с 16 мая в республике стартует отключение горячего водоснабжения. Примечательно, что отключение горячей воды затронет в том числе и лечебные, а также детские учреждения.
Также ранее в Министерстве ЖКХ республики рассказали, как жильцы многоквартирных домов могут сами досрочно отключить отопление.