В МинЖКХ Башкирии объяснили, как досрочно отключить отопление в квартире

В МинЖКХ Башкирии объяснили, как досрочно отключить отопление в квартире
В МинЖКХ Башкирии объяснили, как досрочно отключить отопление в квартире
Вчера, 13:42ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Завершить отопительный сезон раньше установленного срока можно с согласия всех собственников квартир МКД, сообщил Алан Марзаев.

Сегодня, 25 апреля, на оперативном совещании в ЦУРе министр ЖКХ Башкирии сообщил, что отопительный сезон будет завершен в том случае, если температура воздуха выше +8 градусов держится в течение пяти суток подряд.

Между тем, сами жители могут досрочно отключить отопление, однако для этого необходимо собрать разрешения всех собственников многоквартирного дома.

— По решению общего собрания собственников многоквартирного дома отопительный сезон может быть завершен раньше, для этого соответствующее обращение и протокол собрания необходимо предоставить в управляющую компанию, — Алан Марзаев.

Известно, что большая часть муниципалитетов республики планирует завершить отопительный сезон уже до конца текущего месяца, а другая часть — в мае. Отметим, что тепло по батареям перестали пускать уже в семи муниципалитетах, таких как Аскинский, Бураевский, Ишимбайский, Мелеузовский, Стерлитамакский районы, а также города Сибай и Стерлитамак.

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