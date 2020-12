Один день из жизни уфимского проекта «Мусор, гудбай!»

18.35 — проспект Октября.

Мы встретились с Тимуром и Гульназ из проекта «Мусор, гудбай» на проспекте Октября. На часах около 7 вечера, но рабочий день и не думал заканчиваться. Ребята подбирают меня на своей машине, и мы едем по первому адресу. — Сегодня у нас 5 адресов, начнем с Российской, — говорит Тимур. Он за рулем, Гульназ пока только учится в автошколе. — Потом вдвоем за мусором будете ездить? — спрашиваю я. — Пока мы об этом не думали, если честно. Но так мы могли бы успевать в два раза больше. Ребята занимаются сбором вторсырья. Они создали своего рода эко-такси. За 100 рублей они приезжают в квартиры уфимцев и забирают тот мусор, который можно сдать на переработку: бумагу, стекло, железо, пластик, мешки и прочее. — Сложнее всего с пластиком, — рассказывают они. — Его очень много, он весь разный по свойствам, и с ним довольно много мороки. Но пластик, в то же время, — основная головная боль современности. Его стало слишком много на планете. Поэтому его мы тоже принимаем, хотя большинство организаций стараются от него отказаться. — А потом вы куда все отвозите? — Сначала в гараж. Все досортировываем. Несмотря на то, что мы просим наших подписчиков все раскладывать дома по видам, досортировка — очень трудоемкий процесс. Мы открываем каждый сданный нам пакет, смотрим содержимое и раскладываем по типам в нашем гараже. На это уходит очень много времени, но без этого никуда. Пластик мы аккумулируем и будем позже в большом количестве отправлять в другие регионы. То же и с тетра паком. Мы подъезжаем к 24-му дому на улице Российской. Тут нас уже ждут. Девушка вынесла к подъезду несколько пакетов и коробок. Ребята проверяют содержимое, что-то перекладывают из коробки в коробку, из мешка в мешок. — Вот смотрите, мягкий пластик бывает двух видов, который принципиально отличается друг от друга — одни мешки тянутся, а другие рвутся. Вот их нужно разложить отдельно. Проходит минут 10, мы снова садимся в машину, багажник частично заполнился мусором. — А не жаль вам свою машину для таких целей использовать? — Да нет, конечно, это ведь рабочий инструмент. Несколько недель назад мы взяли «Пирожок» в кредит, теперь ездим и на нем. Сегодня заявок немного, поэтому — на легковушке. Мы двигаемся дальше — путь лежит к новостройкам в районе фирмы «Мир». Поднимаемся наверх, где нас снова ждут мешки с мусором и улыбчивые ребята, Дима и Айгуль. Снова вопросы по поводу правильной сортировки. Ловлю обрывки фраз, которые мне лично кажутся абсолютно непонятными. — Мягкий седьмой пластик на выброс — не принимается… пп и пс отдельно… тут, вроде, все верно. После того, как кросс-чек пройден, Айгуль рассказывает, что раньше жила в Братиславе. — Там с переработкой мусора все, конечно, намного лучше, чем у нас в России. Я переживала, что вернусь и снова придется выбрасывать все в одну урну, а дальше у мусора путь один — на полигон — и долгая, близкая к бесконечности, жизнь на свалке. А потом Дима случайно нашел в инстаграме страничку «Мусор, гудбай». Я очень обрадовалась, начали сортировать все по их шпаргалке. Едем дальше. Еще 3 адреса: Айская, Мубарякова, Муксимова. По одной из заявок нас встречает молодой человек, мусора у него немного. Думаю, что он живет один и удивляюсь тому, что сортируют мусор и мужчины. Задаю этот вопрос Тимуру и Гульназ. — Часто мужчины интересуются переработкой мусора? Я, честно, удивлена, думала, в основном, женщины таким озадачены. — Если посмотреть статистику в инстаграме, то там 90%, конечно же, женщины. Еще мы часто слышим, когда нам мусор сдают, мол, мужья не поддерживают, говорят: «Давай-ка, милая, уже все выбросим просто в контейнер во дворе». Но это чаще всего только поначалу. Со временем мужчины тоже втягиваются, потом и для них становится странным выбросить что-то просто в урну, а не постараться дать упаковке вторую жизнь. — А сколько вы уже занимаетесь этим проектом? — Недавно нам стукнуло 2 года. Но активничать мы начали примерно полгода назад. Стараемся создавать интересный контент на нашей страничке, рассказывать о нюансах, готовить информацию и преподносить все так, чтобы это не выглядело чем-то сложным. И вот результат — за 6 месяцев количество читателей выросло в 8 раз до 4000 человек. Мы думаем, это серьезный результат. Объехав все адреса, мы едем в гараж. Небольшой бокс находится на Трамвайной. Здесь ребята выгружают свой «улов». На часах почти 11 ночи. — А когда вы это рассортировывать будете? — удивляюсь я. — Завтра днем, я стараюсь урвать время у основной работы, забежать в гараж и что-то поделать здесь. Гульназ приезжает по вечерам и в выходные, — отвечает Тимур. — Вы оба работаете? — Да, «Мусор, гудбай» — наше хобби, если его так можно назвать. — А завтра вас снова ждут адреса? — Конечно, нам уже 6 заявок оставили. Вот девушка со школы выпустилась, говорит, после ЕГЭ осталось много бумаги, а выбрасывать не хочет. Знаете, мы такому очень рады, что в таком юном возрасте у людей уже есть осознанность, что «следы» человека сами собой никуда не денутся и что планета постепенно превратится в свалку, если мы вовремя не одумаемся и не предпримем хоть что-то. Я возвращаюсь домой, а в голове одна мысль, что теперь я начну заниматься сортировкой мусора.

