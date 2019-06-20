Один день из жизни уфимского проекта «Мусор, гудбай!»

— Сначала в гараж. Все досортировываем. Несмотря на то, что мы просим наших подписчиков все раскладывать дома по видам, досортировка — очень трудоемкий процесс. Мы открываем каждый сданный нам пакет, смотрим содержимое и раскладываем по типам в нашем гараже. На это уходит очень много времени, но без этого никуда. Пластик мы аккумулируем и будем позже в большом количестве отправлять в другие регионы. То же и с тетра паком.