Власти утвердили план застройки квартала на проспекте Салавата Юлаева в Уфе

Власти утвердили план застройки квартала на проспекте Салавата Юлаева в Уфе
Власти утвердили план застройки квартала на проспекте Салавата Юлаева в Уфе
Вчера, 09:14ГородАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
План застройки включает в себя строительство жилых домов, культурно-образовательных учреждений и автопаркинга, гласит из постановления, опубликованного на сайте городской администрации

В столичной администрации утвердили проект застройки квартала в пределах улиц Владивостокской, Кирова, Революционной, Подводника Родионова и проспекта Салавата Юлаева. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном ранее на на сайте администрации.

Как следует из постановления, реализация проекта предусматривает снос расположенных на вышеупомянутой территории нежилых зданий, многоэтажных жилых домов и сооружений. Необходимость сноса объясняется тем, что на данном участке в дальнейшем планируется организовать улично-дорожную сеть, а также разместить новые объекты капстроительства.

Проект включает в себя возведение 27-этажного жилого на улице Владивостоксой, в котором расположится центр дошкольного образования, а также паркинг, вместимостью 90 автомобилей. В новом квартале также планируется строительство детского сада на 150 мест и физкультурно-оздоровительного центра с подземным паркингом на 80 автомобилей. В центре квартала расположится культурно-досуговый центр.

Напомним, ранее городские власти утвердили проект планировки территории в районе Исламского университета. Отмечается, что проект включает в себя строительство двух жилых домов, а также объектов инфраструктуры, при этом здание Исламского университета планируется сохранить.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы