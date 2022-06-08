Власти Уфы утвердили проект планировки территории около Исламского университета

Власти Уфы утвердили проект планировки территории около Исламского университета
Власти Уфы утвердили проект планировки территории около Исламского университета
Вчера, 09:34ГородЭлина СайфрановаФото: vk.com // Российский исламский университет ЦДУМ России
Речь идет о разработке проекта планировки и межевания квартала, ограниченного улицами Красина, Султанова, Чернышевского и Леваневского, сообщается на сайте городской мэрии.

Мэрия Уфы утвердила проект планировки и межевания участка около Исламского университета. Соответствующее постановление с подписью мэра Уфы документ был опубликован на сайте городской администрации.

Так, в документе отмечается, что на территории общей площадью 12,8 га расположены жилые дома с хозяйственными постройками, 10-11 этажные дома, а также здание культурного наследия регионального значения Российского Исламского университета с медресе «Галия».

Проект планировки и межевания территории подразумевает строительство двух многоквартирных домов с помещениями общественного назначения и подземным паркингом, а также общеобразовательной школы на 1100 мест и детский сад на 160 мест. К слову, 10-11 этажный жилой дом и здание Исламского университета, которое является объектом культурного наследия регионального значения, было предложено сохранить.

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