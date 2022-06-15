Автолюбителям запретят останавливаться на 21 оживленном перекрестке в Уфе

Эта мера направлена на снижение количества пробок в городе, о появлении же в Уфе вафельной разметки на перекрестках сообщили на оперативке в мэрии Уфы 15 июня.

В Уфе в скором времени должно сократиться количества пробок. Именно с этой целью на 21 городской перекресток, включая самые загруженные, будет нанесена вафельная разметка. Такой тип разметки запрещает водителям останавливаться на участке где она нанесена, нарушителей же данного запрета будет ждать штраф. О появлении в столице Башкирии данного типа разметки на сегодняшнем оперативном совещании в мэрии Уфы рассказал Рустем Хамитов, возглавляющий управление коммунального хозяйства и благоустройства городской администрации. В список перекрестков где нанесут вафельную разметку попали самые крупные и аварийные перекрестки, однако в списке не нашлось ни одного перекрестка в Демском районе Уфы и других районов в которых движение не так интенсивно как в центре города и на других загруженных перекрестках.

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