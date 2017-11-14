Ирек Ялалов о грязи в Уфе: Будем палками загонять в культурное пространство

Мэр Уфы Ирек Ялалов обрушился с критикой на горожан и предпринимателей, оставляющих в городе много мусора и грязи в период межсезонья. Особенно резко мэр высказался по поводу строителей. Он даже язвительно заметил, что его доведут до того, что он на оперативках будет вручать медаль "Грязнуля".

Говоря о проблеме грязи и мусора в городе, мэр УФЫ Ирек Ялалов подчеркнул, что последние несколько недель стали "кошмаром" для коммунальных служб. Особенно он раскритиковал строительные компании, на объектах которых много грязи. Он заявил даже, что как только в мэрии будет назначен новый зам по строительству, надо будет принять решение о закрытии строек, на которых не поддерживается порядок. При этом он подчеркнул, что в Уфе есть, например, компании, которые ведут работы по копке котлована только зимой и летом, и поэтому на их объектах всегда чисто.