Ирек Ялалов о грязи в Уфе: Будем палками загонять в культурное пространство
Говоря о проблеме грязи и мусора в городе, мэр УФЫ Ирек Ялалов подчеркнул, что последние несколько недель стали "кошмаром" для коммунальных служб. Особенно он раскритиковал строительные компании, на объектах которых много грязи. Он заявил даже, что как только в мэрии будет назначен новый зам по строительству, надо будет принять решение о закрытии строек, на которых не поддерживается порядок. При этом он подчеркнул, что в Уфе есть, например, компании, которые ведут работы по копке котлована только зимой и летом, и поэтому на их объектах всегда чисто.
- Будем палками загонять в культурное пространство, - пригрозил Ялалов. - Никого не жалеть. Доведете, придумаем орден или медаль, "грязнуля" назовем ее и будем вручать тут на оперативках. Мы не можем эти три недели мыть город.