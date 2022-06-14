Тетя рэпера-иноагента из Уфы Фейса сделала важное заявление

О возобновлении работы культурно-досугового центра «Сеньор» уже в нынешнем месяце, а именно 30 июня, сообщила в своих социальных сетях Кристина Недорезова-Дрёмина. Напомним, центр «Сеньор» прекратил свою работу в разгаре пандемии коронавируса в марте 2021 года, в том числе и из-за финансовых проблем, ведь в условиях обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет центр не мог работать.
В попытках решить их Кристина Недорезова-Дрёмина даже обращалась за помощью по социальной программе «Атайсал» и рассчитывала получить финансовую помощь для культурно-досугового центра, но получила отказ. Напомним и о том, что Кристина Недорезова-Дрёмина является тетей репера из Уфы Face (признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента - прим.ред.). Уместно напомнить и о том, что сама Недорезова-Дрёмина еще задолго до признания племянника иноагентом не приветствовала, когда интерес к ее персоне основывался на родстве с ним.
Известие о скором торжественном открытии центра «Сеньор» опубликовано без каких-либо подробностей и уточнений — лишь приглашение на мероприятие.