Уфимец показал вырубку деревьев в ходе реконструкции парка Нефтехимиков в Черниковке

Фотографии он подписал аббревиатурой RIP — rest in peace, что означает «покойся с миром» и опубликовал у себя в соцсетях 13 мая.

Активная реконструкция уфимских парков, которая станет одним из многочисленных подарков властей к 450-летию Уфы, идет полным ходом. На реконструкцию уже закрыты парки «Центральный» в Демском районе и парк Нефтехимиков в Черниковке. Что думают жители о реконструкции парка в Деме и как она проходит Mkset писал буквально накануне, а сегодня появились известия и из Черниковки. Местный житель Денис опубликовал в соцсети фотографии срубленных деревьев и их частей в парке Нефтехимиков и возмутился этим фактом. Чья рука поднялась на деревья? Его не было даже в планах появиться на свет, когда эти деревья были высажены нашими предками для будущего поколения.житель Черниковки Денис Напомним, парк Нефтехимиков был основан в 1947 году в уфимском микрорайоне Черниковка. С момента основания и вплоть до 90-х готов прошлого века парк был важной точкой притяжения местных жителей. При этом за все время существования он ни разу не был реконструирован. На ремонт парка власти выделили 400 млн рублей.

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