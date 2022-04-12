На выезде из Уфы ограничат движение на двое суток

На выезде из Уфы ограничат движение на двое суток
На выезде из Уфы ограничат движение на двое суток
Вчера, 11:19ГородАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О введении ограничения из-за ремонта старого арочного моста рассказали 12 апреля в городской администрации

В Уфе из-за капитального ремонта старого Бельского моста введут ограничение на движение по набережной Белой. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничение вступает в силу завтра, 13 апреля с 10:00 утра и продлится 20:00 15 апреля. Территориально оно коснётся участка от спортивно-оздоровительного комплекса «Юность» до съезда с улицы Сочинской.

Напомним, ранее Mkset публиковал историю строительства в Уфе Бельского моста. О том, как в городе появилось одно из его самых знаковых архитектурных сооружений можно прочитать здесь.

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