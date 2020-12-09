Шаттлы и канатная дорога: рабочая группа обсудила будущее набережной в Уфе

На встрече присутствовали владелец сети Dasco Group Александр Антонов, назначенный куратором проекта, заместитель руководителя администрации глава Башкирии Ринат Башкиров, институт развития городов РБ во главе с Ольгой Сарапуловой, а также инициативная группа, проектировщики и архитекторы.
Ну что я могу сказать? Потрясающе, что вот теперь реально начался совместный диалог, а за ним и конкретные шаги по реализации, рассказывает Вишневская.
Девушка особенно выделила создание канатной дороги и шаттлы (автобусы), которые начнут курсировать уже весной, что решает транспортную проблему. На встрече также обсудили сокращение автодорожного полотна и юридические тонкости со строительством новых объектов.
Напомним, набережную в Уфе нередко называют «бетонными джунглями». На отремонтированной территории пока нет инфраструктуры, однако глава Башкирии Радий Хабиров поручил «вдохнуть жизнь» в набережную. Там планируется открыть кафе, открытый бассейн, детские и спортивные площадки, яхт-клуб, смотровую площадку. Хабиров предложил уфимцам поучаствовать в оживлении набережной, приняв участие в обсуждении проекта.