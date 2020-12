Шаттлы и канатная дорога: рабочая группа обсудила будущее набережной в Уфе

Вчера состоялась встреча инициативных и официальных рабочих группа для обсуждения набережной реки Белой. Об первом собрании рассказала активистка Полина Вишневская.

На встрече присутствовали владелец сети Dasco Group Александр Антонов, назначенный куратором проекта, заместитель руководителя администрации глава Башкирии Ринат Башкиров, институт развития городов РБ во главе с Ольгой Сарапуловой, а также инициативная группа, проектировщики и архитекторы. Ну что я могу сказать? Потрясающе, что вот теперь реально начался совместный диалог, а за ним и конкретные шаги по реализации, рассказывает Вишневская. Девушка особенно выделила создание канатной дороги и шаттлы (автобусы), которые начнут курсировать уже весной, что решает транспортную проблему. На встрече также обсудили сокращение автодорожного полотна и юридические тонкости со строительством новых объектов. Напомним, набережную в Уфе нередко называют «бетонными джунглями». На отремонтированной территории пока нет инфраструктуры, однако глава Башкирии Радий Хабиров поручил «вдохнуть жизнь» в набережную. Там планируется открыть кафе, открытый бассейн, детские и спортивные площадки, яхт-клуб, смотровую площадку. Хабиров предложил уфимцам поучаствовать в оживлении набережной, приняв участие в обсуждении проекта.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter