Мэр Уфы Мавлиев представил нового главу Орджоникидзевского района

Мэр Уфы Мавлиев представил нового главу Орджоникидзевского района
Мэр Уфы Мавлиев представил нового главу Орджоникидзевского района
Сегодня, 11:07ГородФото: Ратмир Мавлиев/ VK
Руководить им будет Альберт Маликов, сообщил мэр города Ратмир Мавлиев в соцсетях.

«Знакомьтесь, Маликов Альберт Фидаилович. С 6 июля глава администрации Орджоникидзевского района Уфы», — написал он.

Новый руководитель ранее работал в управлении главы Башкирии по взаимодействию с муниципальными образованиями. Он «хорошо знает район, его особенности», отметил Мавлиев. По его словам, сейчас перед Альбертом Маликовым стоят амбициозные задачи. Он пожелал подчиненному «успехов, достижения всех целей, взаимопонимания с жителями, эффективной работы» и главное — не «забронзоветь».

Как сообщал Mkset, предыдущий глава района Марат Галиуллин вышел на заслуженный отдых. Об этом стало известно в конце апреля. При этом экс-чиновник остался советником уфимского мэра.

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