Мэр Уфы Мавлиев представил нового главу Орджоникидзевского района

Новый руководитель ранее работал в управлении главы Башкирии по взаимодействию с муниципальными образованиями. Он «хорошо знает район, его особенности», отметил Мавлиев. По его словам, сейчас перед Альбертом Маликовым стоят амбициозные задачи. Он пожелал подчиненному «успехов, достижения всех целей, взаимопонимания с жителями, эффективной работы» и главное — не «забронзоветь».