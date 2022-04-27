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Глава Оджоникидзовского района станет советником мэра Уфы

27 апреля 15:52
Фото: Ратмир Мавлиев/ VK
Об уходе с должности главы администрации Октябрьского района Марата Галиуллина мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал 27 апреля в соцсетях

Глава администрации Орджоникидзовского района Уфы Марат Галиуллин станет советником мэра города Ратмир Мавлиев. Об этом сити-менеджер рассказал в соцсетях.

Также Ратмир Мавлиев поблагодарил чиновника за достойную работу на благо города, отметив при этом его многолетний опыт и мудрые советы.

Напомним, ранее мэр города совершил велопрогулку по Уфе в компании главы Советского района Рустема Рахматуллина и главы Октябрьского района Сергея Плотникова. Как сообщил тогда Мавлиев, они вместе проехали по маршруту «Уфимское ожерелье», попутно осмотрев дворы и близлежащие территории.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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