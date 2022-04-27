Глава Оджоникидзовского района станет советником мэра Уфы

Глава администрации Орджоникидзовского района Уфы Марат Галиуллин станет советником мэра города Ратмир Мавлиев. Об этом сити-менеджер рассказал в соцсетях.
Также Ратмир Мавлиев поблагодарил чиновника за достойную работу на благо города, отметив при этом его многолетний опыт и мудрые советы.
Напомним, ранее мэр города совершил велопрогулку по Уфе в компании главы Советского района Рустема Рахматуллина и главы Октябрьского района Сергея Плотникова. Как сообщил тогда Мавлиев, они вместе проехали по маршруту «Уфимское ожерелье», попутно осмотрев дворы и близлежащие территории.