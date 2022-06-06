На месте закрытой бургерной рэпера Тимати в Уфе откроют мясной ресторан рэпера Басты

На месте закрытой бургерной рэпера Тимати в Уфе откроют мясной ресторан рэпера Басты
На месте закрытой бургерной рэпера Тимати в Уфе откроют мясной ресторан рэпера Басты
Вчера, 17:32ГородИрина ДеревянчукФото: ялюблюмясо.рус
О том что на Гостинном дворе откроется мясной ресторан «Frank by БАСТА» со ссылкой на директора по маркетингу ресторана сообщил Ъ-Уфа 6 июня.

Стало известно что в центре Уфы на Гостинном дворе в здании бизнес-центра «Нестеров» вскоре появится еще одна точка общепита. В помещении где раньше располагалась бургерная известного рэп-исполнителя Тимати Black Star Burger в скором времени для уфимцев заработает мясной ресторан «Frank by БАСТА» рэпера Басты также известного как Василий Вакуленко. Примечательно, что мясной ресторан не значит стейк-хаус, известно, что «Frank by БАСТА» специализируется на приготовлении ребер.

Рестораны Ноггано (один из сценических псевдонимов Вакуленко — прим.ред.) уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Челябинске. Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа», ссылаясь на слова директора сети ресторанов по маркетингу Кирилла Чистякова, в столице Башкирии новый ресторан откроется уже в июне, пока открытие намечено на 14 число.

Напомним, что бургерная исполнителя Тимати в Уфе проработала не очень долго и закрылась в ноябре 2019 года. О причинах закрытия заведения не сообщалось, однако бытовало мнение о том, что на Гостинном дворе итак велик ассортимент разного рода бургерных и других точек быстрого питания. Что будет ждать на том же месте мясной ресторан станет известно уже в скором времени.

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