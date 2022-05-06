В Уфе сгорел расселенный барак стоящий вдоль центральной улицы Затона

К счастью, инцидент обошелся без пострадавших, а пожарным понадобилось чуть более часа с момента вызова на ликвидацию открытого горения, сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии 5 мая.

Вчера вечером, 5 мая в 21 час и 11 минут пожарным поступил вызов — сообщалось, что горит барак по улице Ахметова, 283 в уфимском Затоне. К счастью барак этот уже расселен, так что никто в огне не пострадал, несмотря на то, что пожар был весьма масштабным — горение было ликвидировано на площади 600 квадратных метров, а тушили его 34 специалиста и 13 единиц техники В пресс-службе МЧС уточнили, что причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель ведомства. Однако сделать предположение по какой причине горят старые, ветхие и отжившие свое здания все же можно. Дом расположен на оживленной и можно сказать на центральной улице района, напротив него возвышаются многоэтажки, а бараки так и стоят, занимая лакомые участки земли под застройку. Верно ли вышеизложенное предположение — неизвестно. Но с уверенностью можно сказать, что в Уфе уже горели здания, чья привлекательность находится вне сомнений. Буквально недавно, 18 апреля сам глава Башкирии Радий Хабиров говоря о объекте исторического наследия, доме Бухартовских по улице Аксакова, напомнил о том, что дом полицмейстера в 2020 году поджигали целенаправленно, о чем свидетельствовали несколько очагов пожара и пожалел о том, что неизвестно кто же виновник пожара. Тогда же глава заявил, что «мы умрем, но не отдадим эту точку под застройку, даже если бомбу сбросят и снесут это здание».

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