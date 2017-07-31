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Земфира вошла в список самых высокооплачиваемых музыкантов Forbes

31 июля 2017, 14:23
Доход музыканта составил пять миллионов долларов.

В первую десятку самых высокооплачиваемых музыкантов России попала Земфира – её годовой доход составляет пять миллионов долларов США, сообщает «Газета.ру».

На первом месте Анна Нетребко с доходом в $7,5 млн, на втором Филипп Киркоров $7,4 млн, который присутствует в списке ежегодно с первого выпуска в 2005-м году, и на третьем месте Тимати ($6,6 млн). Потом идут Дима Билан ($6 млн), Григорий Лепс ($6 млн), группа «Би-2» ($5,7 млн).

В первой десятке также оказались Сергей Шнуров ($5 млн), Николай Басков ($4,3 млн) и Егор Крид ($4 млн).

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#Новости#Злата Зукович#Культура
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