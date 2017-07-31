Земфира вошла в список самых высокооплачиваемых музыкантов Forbes

На первом месте Анна Нетребко с доходом в $7,5 млн, на втором Филипп Киркоров $7,4 млн, который присутствует в списке ежегодно с первого выпуска в 2005-м году, и на третьем месте Тимати ($6,6 млн). Потом идут Дима Билан ($6 млн), Григорий Лепс ($6 млн), группа «Би-2» ($5,7 млн).