Хабиров пообещал снять головную боль Уфы с путепроводом Зинино-Нагаево

Хабиров пообещал снять головную боль Уфы с путепроводом Зинино-Нагаево
Хабиров пообещал снять головную боль Уфы с путепроводом Зинино-Нагаево
5 июля, 10:16ГородИрина ДеревянчукФото: соцсети
О начале строительства нового путепровода глава Башкирии рассказал у себя в социальных сетях.

Хабиров уточнил, что сейчас «устрясаются» все формальности, для того, чтобы уже на этой неделе завести на объект спецтехнику и начать работы.

– Главное – конкурсные процедуры по определению генерального подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ завершены, – сообщил он.

Путепровод появится на пересечении с железнодорожным перегоном Иглино – Дёма на 21 км, он будет четырехполосным, по две полосы в каждую сторону. Длина его составит 106 м. Для подъезда к путепроводу появится новая дорога от транспортной развязки на автодороге М-5 «Урал» до примыкания к Нагаевскому шоссе, протяженностью 1,85 км.

Глава Башкирии заявил, что работы планируется закончить в 2023 году и уже тогда «облегчением демонтируем действующий переезд через железнодорожные пути».

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