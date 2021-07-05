Хабиров пообещал снять головную боль Уфы с путепроводом Зинино-Нагаево

Путепровод появится на пересечении с железнодорожным перегоном Иглино – Дёма на 21 км, он будет четырехполосным, по две полосы в каждую сторону. Длина его составит 106 м. Для подъезда к путепроводу появится новая дорога от транспортной развязки на автодороге М-5 «Урал» до примыкания к Нагаевскому шоссе, протяженностью 1,85 км.