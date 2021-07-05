Хабиров пообещал снять головную боль Уфы с путепроводом Зинино-Нагаево

Хабиров уточнил, что сейчас «устрясаются» все формальности, для того, чтобы уже на этой неделе завести на объект спецтехнику и начать работы.
– Главное – конкурсные процедуры по определению генерального подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ завершены, – сообщил он.
Путепровод появится на пересечении с железнодорожным перегоном Иглино – Дёма на 21 км, он будет четырехполосным, по две полосы в каждую сторону. Длина его составит 106 м. Для подъезда к путепроводу появится новая дорога от транспортной развязки на автодороге М-5 «Урал» до примыкания к Нагаевскому шоссе, протяженностью 1,85 км.
Глава Башкирии заявил, что работы планируется закончить в 2023 году и уже тогда «облегчением демонтируем действующий переезд через железнодорожные пути».