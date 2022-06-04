Власти Уфы рассказали о празднике на День города в парке имени Мажита Гафури

В Уфе, 12 июня, пройдет празднование Дня города. Так, власти города опубликовали программу, которая ждет жителей в парке имени Мажита Гафури.
Известно, что с 11 утра до 5 часов вечера в парке состоится фестиваль «Праздник активного долголетия» для пожилых горожан и для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В первой половине дня пройдет «Зарядка со звездой», акция «10 000 шагов по парку», спартакиада по пяти видам спорта, турниры по борьбе корэш, по шашкам и шахматам для лиц старше 55 лет. По самому периметру парку будут организованы точки активности.
В три часа дня на данной площадке пройдет концерт коллективов Городского культурно-досугового центра.
Напомним, что концепция празднования Дня города подразумевает организацию мероприяий на трех площадках: на улице Ленина, которая на день станет полностью пешеходной, в парке Кашкадан и в паре имени Мажита Гафури.