Власти Уфы рассказали о празднике на День города в парке имени Мажита Гафури

Власти Уфы рассказали о празднике на День города в парке имени Мажита Гафури
Власти Уфы рассказали о празднике на День города в парке имени Мажита Гафури
Вчера, 15:44ГородЭлина СайфрановаФото: ufacity.info
Фестиваль «Праздник активного долголетия» состоится в парке имени Мажита Гафури 12 июня, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

В Уфе, 12 июня, пройдет празднование Дня города. Так, власти города опубликовали программу, которая ждет жителей в парке имени Мажита Гафури.

Известно, что с 11 утра до 5 часов вечера в парке состоится фестиваль «Праздник активного долголетия» для пожилых горожан и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В первой половине дня пройдет «Зарядка со звездой», акция «10 000 шагов по парку», спартакиада по пяти видам спорта, турниры по борьбе корэш, по шашкам и шахматам для лиц старше 55 лет. По самому периметру парку будут организованы точки активности.

В три часа дня на данной площадке пройдет концерт коллективов Городского культурно-досугового центра.

Напомним, что концепция празднования Дня города подразумевает организацию мероприяий на трех площадках: на улице Ленина, которая на день станет полностью пешеходной, в парке Кашкадан и в паре имени Мажита Гафури.

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