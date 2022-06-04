Власти Уфы рассказали о празднике на День города в парке имени Мажита Гафури

В первой половине дня пройдет «Зарядка со звездой», акция «10 000 шагов по парку», спартакиада по пяти видам спорта, турниры по борьбе корэш, по шашкам и шахматам для лиц старше 55 лет. По самому периметру парку будут организованы точки активности.