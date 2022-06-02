В Уфе улица Ленина на День города будет полностью пешеходной

Так, на улице Ленина с 10 утра и до 2 часов дня пройдет фестиваль «Уфа-праздничная». Отмечается, что в это время улица будет полностью пешеходной, а на перекрестке улиц Ленина и Пушкина будет установлена сцена, на которых выступят уличные театр Москвы, Питера, Перми и Уфы.