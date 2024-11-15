В ТПП РБ прошел Межрегиональный налоговый форум

Участники форума узнали о предстоящих налоговых новшествах, в числе которых — НДС на УСН, дифференцированный НДФЛ и налог на прибыль 25%. Кроме того, эксперты поделились методиками грамотного выбора инструментов для структурирования бизнеса, чтобы не попасть под налоговую проверку в 2025 г. Предприниматели смогли задать актуальные вопросы и найти пути их решения в ходе живой дискуссии.