mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 05:20

Published 15 ноября, 05:20

Modified 15 ноября, 05:22

Updated 15 ноября, 05:22

В ТПП РБ прошел Межрегиональный налоговый форум

В ТПП РБ прошел Межрегиональный налоговый форум

15 ноября 2024, 05:20
Фото: ТПП РБ.
Межрегиональный налоговый форум республики «Взаимодействие бизнеса и налоговых органов в 2024–2025 гг. Открытый диалог» собрал на одной площадке более 150 предприятий, сотрудников УФНС РФ, налоговых юристов, консультантов и представителей власти.

Главной темой форума стали изменения в налоговом законодательстве, которые вступят в силу с 1 января 2025 г.

Участники форума узнали о предстоящих налоговых новшествах, в числе которых — НДС на УСН, дифференцированный НДФЛ и налог на прибыль 25%. Кроме того, эксперты поделились методиками грамотного выбора инструментов для структурирования бизнеса, чтобы не попасть под налоговую проверку в 2025 г. Предприниматели смогли задать актуальные вопросы и найти пути их решения в ходе живой дискуссии.

Фото: ТПП РБ
— Форум является оптимальной мерой подготовки бизнеса к предстоящим переменам. И, что немаловажно, не единственной: вся система ТПП проводит комплексную информационно-разъяснительную работу по вопросам налоговой реформы, — подчеркнул президент ТПП РБ Тимур Хакимов. — В первую очередь, речь о ежеквартальных Единых днях отчётности, которые ТПП РБ организует совместно с КНО России по РБ. Ну и конечно, здесь нельзя не отметить взаимодействие на уровне межрегионального и международного сотрудничества.
#Андрей Королев#Экономика#Новости#Уфа#Башкортостан
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика