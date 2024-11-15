В ТПП РБ прошел Межрегиональный налоговый форум

Posted 15 ноября, 05:20
Published 15 ноября, 05:20
Modified 15 ноября, 05:22
Updated 15 ноября, 05:22
Главной темой форума стали изменения в налоговом законодательстве, которые вступят в силу с 1 января 2025 г.
Участники форума узнали о предстоящих налоговых новшествах, в числе которых — НДС на УСН, дифференцированный НДФЛ и налог на прибыль 25%. Кроме того, эксперты поделились методиками грамотного выбора инструментов для структурирования бизнеса, чтобы не попасть под налоговую проверку в 2025 г. Предприниматели смогли задать актуальные вопросы и найти пути их решения в ходе живой дискуссии.
— Форум является оптимальной мерой подготовки бизнеса к предстоящим переменам. И, что немаловажно, не единственной: вся система ТПП проводит комплексную информационно-разъяснительную работу по вопросам налоговой реформы, — подчеркнул президент ТПП РБ Тимур Хакимов. — В первую очередь, речь о ежеквартальных Единых днях отчётности, которые ТПП РБ организует совместно с КНО России по РБ. Ну и конечно, здесь нельзя не отметить взаимодействие на уровне межрегионального и международного сотрудничества.