Чудом спасли женщину из горящего дома в Башкирии

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В ночь на воскресенье 25 августа жители села Нижнее Тагирово в Баймакском районе проснулись от громких хлопков. Оказалось, что горит дом на одной из центральных улиц, а крыша покрытая шифером взрывается.
— Первым у меня муж проснулся и меня разбудил. Сразу было понятно, что что-то не то. Смотрю в окно, а там зарево на соседней улице. Супруг куртку схватил и побежал на пожар. Я стала звонить в МЧС. После этого побежала туда тоже. Деревянный дом уже вовсю полыхал. Супруга нигде не было. Потом смотрю, они вместе с соседом женщину выводят из дома. У здания крыша уже горит сильно прям. Только они хозяйку вывели, как строение начало рушиться, — рассказала оцевидец пожара.
На место возгорания пожарные прибыли оперативно, спустя несколько минут после первых звонков. Потушить то, что осталось от дома также удалось довольно быстро. На данный момент выясняются причины возгорания.