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Posted 16 августа, 10:29

Published 16 августа, 10:29

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Башкирия в 2,5 раза увеличила экспорт жома в Китай

Башкирия в 2,5 раза увеличила экспорт жома в Китай

16 августа 2024, 10:29
Фото: 1MI
За 7 месяцев 2024 года Башкирия экспортировала в Китай более 25 тысяч тонн свекловичного жома. Отгрузка осуществляется в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

С 9 января по 12 августа 2024 года управление Россельхознадзора по Башкирии выдало 1008 фитосанитарных сертификатов на 25,56 тысячи тонн гранулированного свекловичного жома, подготовленного сахарными заводами региона для экспорта в Китай.

— По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объемы экспорта этой кормовой добавки для производства кормов, применяемых при откорме сельскохозяйственных животных, выросли в 2,5 раза, — отметили в управлении Россельхознадзора по региону. — За 7 месяцев прошлого года из Башкирии было реализовано за рубеж более 10,5 тысячи тонн гранулированного свекловичного жома.

Пробы всех партий побочной продукции переработки свеклы на сахар прошли все необходимые исследования в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории. По результатам исследований вредных карантинных организмов не выявлено. Свекловичный жом из Башкирии соответствует требованиям страны-импортера.

В рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.

#Андрей Королев#Экономика#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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