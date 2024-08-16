Башкирия в 2,5 раза увеличила экспорт жома в Китай

Posted 16 августа, 10:29
Published 16 августа, 10:29
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
С 9 января по 12 августа 2024 года управление Россельхознадзора по Башкирии выдало 1008 фитосанитарных сертификатов на 25,56 тысячи тонн гранулированного свекловичного жома, подготовленного сахарными заводами региона для экспорта в Китай.
— По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объемы экспорта этой кормовой добавки для производства кормов, применяемых при откорме сельскохозяйственных животных, выросли в 2,5 раза, — отметили в управлении Россельхознадзора по региону. — За 7 месяцев прошлого года из Башкирии было реализовано за рубеж более 10,5 тысячи тонн гранулированного свекловичного жома.
Пробы всех партий побочной продукции переработки свеклы на сахар прошли все необходимые исследования в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории. По результатам исследований вредных карантинных организмов не выявлено. Свекловичный жом из Башкирии соответствует требованиям страны-импортера.
В рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.