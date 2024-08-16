Башкирия в 2,5 раза увеличила экспорт жома в Китай

— По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объемы экспорта этой кормовой добавки для производства кормов, применяемых при откорме сельскохозяйственных животных, выросли в 2,5 раза, — отметили в управлении Россельхознадзора по региону. — За 7 месяцев прошлого года из Башкирии было реализовано за рубеж более 10,5 тысячи тонн гранулированного свекловичного жома.