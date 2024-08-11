Башкирская компания экспортировала в Казахстан 21 тонну мороженого

Posted 11 августа, 10:03
Published 11 августа, 10:03
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Башкирское мороженое востребовано за рубежом — в дальнейшем десерт смогут отгружать в Узбекистан, а также на рынках Таиланда, Вьетнама и Китая. Отметим наращивание производства мороженого в Башкирии. Так, например, компания «Башкирское мороженое» за первую половину 2024 года произвела 2 тыс. тонн мороженого — около 25 млн штук. Как уточняют в компании, 62% производимого объема реализуется в Башкортостане.
Увеличение доли экспорта продукции агропромышленного комплекса является одной из ключевых целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства. Нацпроекты реализуются с 2019 года.