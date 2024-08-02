В Уфе презентовали монету для будущего

В каждой грани монеты зашифрованы ключевые моменты истории Уфы, отражающие ее богатый культурный и экономический потенциал. 31 августа монета отправится в путешествие сквозь время, будучи помещена в Капсулу времени, вместе с посланием для жителей будущего. Эта капсула станет символом связи времен, передавая ценную информацию о жизни города в начале XXI века.