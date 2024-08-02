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Posted Сегодня, 14:49

Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

В Уфе презентовали монету для будущего

В Уфе презентовали монету для будущего

2 августа 2024, 14:49
Фото: Ратмир Мавлиев
Уфа отмечает свое 450-летие, и в честь этого события была выпущена уникальная монета, которая станет не просто сувениром, а частью истории города, сообщает мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

В каждой грани монеты зашифрованы ключевые моменты истории Уфы, отражающие ее богатый культурный и экономический потенциал. 31 августа монета отправится в путешествие сквозь время, будучи помещена в Капсулу времени, вместе с посланием для жителей будущего. Эта капсула станет символом связи времен, передавая ценную информацию о жизни города в начале XXI века.

Фото: Ратмир Мавлиев

Мэр Уфы выразил благодарность всем, кто участвовал в создании памятной монеты и вносит вклад в развитие города.

— Приобрести ее можно на фабрике «Гознак» и в некоторых коммерческих банках, список которых размещен на сайте Банка России, — добавляет Ратмир Мавлиев.

Напомним, новая капсула времени будет установлена на территории стелы «Уфа — город трудовой доблести» в районе Монумента дружбы.

#Анжелика Барабаш#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы
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