В Уфе презентовали монету для будущего

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
В каждой грани монеты зашифрованы ключевые моменты истории Уфы, отражающие ее богатый культурный и экономический потенциал. 31 августа монета отправится в путешествие сквозь время, будучи помещена в Капсулу времени, вместе с посланием для жителей будущего. Эта капсула станет символом связи времен, передавая ценную информацию о жизни города в начале XXI века.
Мэр Уфы выразил благодарность всем, кто участвовал в создании памятной монеты и вносит вклад в развитие города.
— Приобрести ее можно на фабрике «Гознак» и в некоторых коммерческих банках, список которых размещен на сайте Банка России, — добавляет Ратмир Мавлиев.
Напомним, новая капсула времени будет установлена на территории стелы «Уфа — город трудовой доблести» в районе Монумента дружбы.