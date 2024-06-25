Руководство республики Дагестан выступило против ношения никаба

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
25 июня руководитель Дагестана Сергей Меликов выступил с категоричным осуждением ношения никаба. Закрытая мусульманская одежда вынуждает задавать вопросы о безопасности и к тому же она не входит в традиционные наряды кавказских народов.
Он отдельно подчеркнул, что под никабами могут скрываться мужчины, замышляющие зло, а женщины могу проносить запрещенные вещества или предметы, с точки рения террористической защищенности никабы недопустимы.