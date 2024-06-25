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Руководство республики Дагестан выступило против ношения никаба

Руководство республики Дагестан выступило против ношения никаба

25 июня 2024, 10:17
Фото: © AP Photo / Fred Ernst, File
Сергей Меликов особо подчеркнул, что никаб покрывающий все тело не свойственен народам Кавказа, сообщает РИА новости.

25 июня руководитель Дагестана Сергей Меликов выступил с категоричным осуждением ношения никаба. Закрытая мусульманская одежда вынуждает задавать вопросы о безопасности и к тому же она не входит в традиционные наряды кавказских народов.

Он отдельно подчеркнул, что под никабами могут скрываться мужчины, замышляющие зло, а женщины могу проносить запрещенные вещества или предметы, с точки рения террористической защищенности никабы недопустимы.

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