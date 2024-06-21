Уфимец попытался угнать авто полицейских, приехавших на вызов

На месте сразу же выехали сотрудники патрульно-постовой службы. Приехав, они заметили нарушителей спокойствия и отправились их разнимать, в этот момент стоявший неподалеку парень бросился и сел за руль служебной машины, чтобы уехать. Он дал по газам, но полицейский ему помешал. В итоге, угонщика удалось обезвредить и доставить в отдел. Им оказался ранее судимый 30-летний житель, который никак не мог внятно объяснить, для чего ему нужен был служебный полицейский автомобиль. Сейчас его обвиняют в угоне и в нападении на полицейского при исполнении.