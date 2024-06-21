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Уфимец попытался угнать авто полицейских, приехавших на вызов

Уфимец попытался угнать авто полицейских, приехавших на вызов

21 июня 2024, 15:35
Фото: Photo by form PxHere
Правоохранители отвлеклись на драку, в это время ранее судимый молодой человек запрыгнул в их машину и дал по газам, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Необычное происшествие случилось сегодня ночью в столице Башкирии. Все началось с того, ч то в отдел полиции №5 позвонили жители улицы Комарова в Черниковке и сообщили, что у них во дворе дерутся двое молодых людей.

На месте сразу же выехали сотрудники патрульно-постовой службы. Приехав, они заметили нарушителей спокойствия и отправились их разнимать, в этот момент стоявший неподалеку парень бросился и сел за руль служебной машины, чтобы уехать. Он дал по газам, но полицейский ему помешал. В итоге, угонщика удалось обезвредить и доставить в отдел. Им оказался ранее судимый 30-летний житель, который никак не мог внятно объяснить, для чего ему нужен был служебный полицейский автомобиль. Сейчас его обвиняют в угоне и в нападении на полицейского при исполнении.

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