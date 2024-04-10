Жительница Нефтекамска оставила открытой свою машину и авто угнали

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Беспечная жительница Нефтекамска похоже решила, что ее старенька «Одиннадцатая» никому не нужна и решила не закрывать ее, когда приехала в салон красоты. Как только она оставила машину и зашла в здание, ее заприметил вор и спустя несколько минут уехал на машине. Владелица лишь заметила это в окно. Она позвонила в полицию и рассказала о преступлении, еще добавила, что думала, что закрыла машину и поэтому со спокойной душой пошла по делам.
Самое интересное, что после звонка девушка вышла во двор и обнаружила свое авто, уже в разбитом состоянии, у бордюра в соседнем дворе. Из-за руля вышел пьяный мужчина.
Приехавшие полицейские его задержали, это был 45-летний местный житель. Он был в пьяном состоянии и сказал, что просто решил покататься. Женщина написала заявление об угоне, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.