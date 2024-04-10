mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Жительница Нефтекамска оставила открытой свою машину и авто угнали

Жительница Нефтекамска оставила открытой свою машину и авто угнали

10 апреля 2024, 07:05
Фото: 1MI
Все произошло буквально за несколько минут.

Беспечная жительница Нефтекамска похоже решила, что ее старенька «Одиннадцатая» никому не нужна и решила не закрывать ее, когда приехала в салон красоты. Как только она оставила машину и зашла в здание, ее заприметил вор и спустя несколько минут уехал на машине. Владелица лишь заметила это в окно. Она позвонила в полицию и рассказала о преступлении, еще добавила, что думала, что закрыла машину и поэтому со спокойной душой пошла по делам.

В Уфе 15-летний подросток угнал машину у родителей и сбил на ней 62-летнюю женщину
Узнать подробнее

Самое интересное, что после звонка девушка вышла во двор и обнаружила свое авто, уже в разбитом состоянии, у бордюра в соседнем дворе. Из-за руля вышел пьяный мужчина.

Приехавшие полицейские его задержали, это был 45-летний местный житель. Он был в пьяном состоянии и сказал, что просто решил покататься. Женщина написала заявление об угоне, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Читайте также:
В Башкирии пьяная 19-летняя девушка без прав въехала в дом на угнанной машине
#Башкирия#Башкортостан#Новости Башкирии
Подпишитесь
В Уфе возобновили строительство мечети «Ар-Рахим»
Сегодня, 09:23
Эксклюзив. Незаконно осужденный подросток из Уфы вышел на связь с журналистами
Сегодня, 09:24
У спасателей Башкирии появился новый четвероногий помощник
Сегодня, 09:34
В Уфе часть местного кладбища отдали под проведение религиозных обрядов
Сегодня, 05:34
В Буздякском районе республики загорелась мечеть
Сегодня, 05:00
Известны подробности дела школьника, которого незаконно осудили в Башкирии
Сегодня, 04:16
"