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Posted Сегодня, 15:29

Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

Дракон парит над Башкирией

Дракон парит над Башкирией

6 июня 2024, 15:29
Фото: Гульсия Муратшина / соцсети
Вероятно, в регионе приступили к съемкам спинофф «Игры престолов» про семейство Таргариен.

Кадрами необычного узора облаков над Банным озером в Абзелиловском районе Башкирии делятся пользователи соцсетей. Не обделённые фантазией жители республики углядели в небе «сердитые глаза и нос дракона».

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В соцсетях также указывают на другой интересный факт: существует народное поверье о том, что в озере обитает «ненасытное чудовище». На это якобы указывает другое, более древнее название озера Яктыкуль или Банного — «Мауззы».

Ранее пользователи соцсетей делились фотографией «глаза Бога» в небе над Башкирией.

#Общество#Башкортостан#Новости Башкирии#Природа#Абзелиловский район
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