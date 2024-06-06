Дракон парит над Башкирией

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Кадрами необычного узора облаков над Банным озером в Абзелиловском районе Башкирии делятся пользователи соцсетей. Не обделённые фантазией жители республики углядели в небе «сердитые глаза и нос дракона».
В соцсетях также указывают на другой интересный факт: существует народное поверье о том, что в озере обитает «ненасытное чудовище». На это якобы указывает другое, более древнее название озера Яктыкуль или Банного — «Мауззы».
Ранее пользователи соцсетей делились фотографией «глаза Бога» в небе над Башкирией.