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Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

В Башкортостане может появиться распределительный центр «Вайлдберриз»

НОВОСТИ ПМЭФ: «Вайлдберриз» может построить распределительный центр в Башкирии

5 июня 2024, 09:13
Фото: 1MI

В Башкортостане может появиться распределительный центр «Вайлдберриз»

Возможность его строительства на территории региона обсудят на полях 27-го Петербургского международного экономического форума.
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ПЭМФ-2024

Башкортостан — постоянный участник ПМЭФ. По словам главы республики Радия Хабирова, регион ежегодно присутствует на площадке и старается сделать так, чтобы экспозиции всем запомнились на 100 процентов, а также выделялись среди прочих. Благодаря этому стенд Башкортостана посещает большое количество гостей с обширной деловой программой.

Так, в 2023-м году на полях форума Башкортостан подписал 27 соглашений. Это позволило привлечь более 50 млрд рублей прямых инвестиций.

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#Общество#Город#Уфа#ПЭМФ-2024
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