НОВОСТИ ПМЭФ: «Вайлдберриз» может построить распределительный центр в Башкирии

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Башкортостан — постоянный участник ПМЭФ. По словам главы республики Радия Хабирова, регион ежегодно присутствует на площадке и старается сделать так, чтобы экспозиции всем запомнились на 100 процентов, а также выделялись среди прочих. Благодаря этому стенд Башкортостана посещает большое количество гостей с обширной деловой программой.
Так, в 2023-м году на полях форума Башкортостан подписал 27 соглашений. Это позволило привлечь более 50 млрд рублей прямых инвестиций.