НОВОСТИ ПМЭФ: «Вайлдберриз» может построить распределительный центр в Башкирии

Башкортостан — постоянный участник ПМЭФ. По словам главы республики Радия Хабирова, регион ежегодно присутствует на площадке и старается сделать так, чтобы экспозиции всем запомнились на 100 процентов, а также выделялись среди прочих. Благодаря этому стенд Башкортостана посещает большое количество гостей с обширной деловой программой.