«Это частное мероприятие»: мэрия Уфы ответила на скандал с Бузовой

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Власти города сняли с себя обвинения, указав на то, что мероприятие организовано частными лицами, а репертуар с мэрией не согласовывался — градоначальник лишь предоставил площадку для фестиваля.
Власти всё же отметили, что разделяют возмущение горожан. Между тем поборников «традиционных ценностей» ответ мэрии не устроил.
— Любое мероприятие должно быть согласовано с властями не только в коммерческом отделе. Иначе получается, что за деньги разрешается слишком многое, находящееся на грани фола, — высказалась Гульшат Г.
Другие пользователи соцсетей сравнили подобные высказывания с «завистью». Комментаторы также отмечают, что какого-то заметного возмущения на самом фестивале зафиксировано не было — наиболее активны в претензиях при этом чиновники, депутаты и те, кто на мероприятии не был.