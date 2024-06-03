«Это частное мероприятие»: мэрия Уфы ответила на скандал с Бузовой

Другие пользователи соцсетей сравнили подобные высказывания с «завистью». Комментаторы также отмечают, что какого-то заметного возмущения на самом фестивале зафиксировано не было — наиболее активны в претензиях при этом чиновники, депутаты и те, кто на мероприятии не был.