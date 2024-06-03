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Published Сегодня, 13:51

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Updated Сегодня, 13:59

«Это частное мероприятие»: мэрия Уфы ответила на скандал с Бузовой

«Это частное мероприятие»: мэрия Уфы ответила на скандал с Бузовой

3 июня 2024, 13:51
Администрация столицы Башкирии в своем телеграм-канале прокомментировала ажиотаж вокруг «непристойного» образа певицы Ольги Бузовой на VK Fest в Уфе 1 июня.

Власти города сняли с себя обвинения, указав на то, что мероприятие организовано частными лицами, а репертуар с мэрией не согласовывался — градоначальник лишь предоставил площадку для фестиваля.

Власти всё же отметили, что разделяют возмущение горожан. Между тем поборников «традиционных ценностей» ответ мэрии не устроил.

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— Любое мероприятие должно быть согласовано с властями не только в коммерческом отделе. Иначе получается, что за деньги разрешается слишком многое, находящееся на грани фола, — высказалась Гульшат Г.

Другие пользователи соцсетей сравнили подобные высказывания с «завистью». Комментаторы также отмечают, что какого-то заметного возмущения на самом фестивале зафиксировано не было — наиболее активны в претензиях при этом чиновники, депутаты и те, кто на мероприятии не был.

#Общество#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Бузова
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