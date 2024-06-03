Скандал с Бузовой в Уфе дошёл до Мизулиной

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Чиновница выразила солидарность с жителями региона, которым одежда артистки показалась неуместной. Мизулина также сравнила выступление Бузовой с «голой вечерникой» блогерши Анастасии Ивлеевой и назвала произошедшее «провокацией».
Напомним, ранее нарядом Бузовой заинтересовались правоохранительные органы.
Не смог остаться в стороне от скандала и депутат Виталий Милонов. «Народный избранник» в беседе с «МК» назвал внешний вид певицы «соответствующим ее уровню развития и воспитания», а также отчитал Бузову за «дефиле на детском празднике».