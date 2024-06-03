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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Скандал с Бузовой в Уфе дошёл до Мизулиной

Скандал с Бузовой в Уфе дошёл до Мизулиной

3 июня 2024, 13:25
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
Волна возмущения откровенным образом исполнительницы Ольги Бузовой на VK Fest в Уфе дошла до директора «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.

Чиновница выразила солидарность с жителями региона, которым одежда артистки показалась неуместной. Мизулина также сравнила выступление Бузовой с «голой вечерникой» блогерши Анастасии Ивлеевой и назвала произошедшее «провокацией».

Фото: телеграм-канал Екатерины Мизулиной

Напомним, ранее нарядом Бузовой заинтересовались правоохранительные органы.

Не смог остаться в стороне от скандала и депутат Виталий Милонов. «Народный избранник» в беседе с «МК» назвал внешний вид певицы «соответствующим ее уровню развития и воспитания», а также отчитал Бузову за «дефиле на детском празднике».

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