«Пацаны к успеху шли» и погорели на третьем криминале

В Отдел МВД России по Благовещенскому району поступило сообщение о краже в одном из местных магазинов. Продавщица утверждала, что неизвестные злоумышленники ночью проникли в помещение и похитили ценные украшения на сумму 500 рублей. Сотрудники полиции начали активное расследование и вскоре выявили двух подозреваемых — двух несовершеннолетних братьев.