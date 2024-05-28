«Пацаны к успеху шли» и погорели на третьем криминале

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В Отдел МВД России по Благовещенскому району поступило сообщение о краже в одном из местных магазинов. Продавщица утверждала, что неизвестные злоумышленники ночью проникли в помещение и похитили ценные украшения на сумму 500 рублей. Сотрудники полиции начали активное расследование и вскоре выявили двух подозреваемых — двух несовершеннолетних братьев.
17-летний старший брат и его 14-летний младший соратник были доставлены в отдел полиции, где признали свою причастность к кражам.
Оказалось, что это было не первое дело для юных правонарушителей — им уже удалось совершить еще два подобных преступления без вызывания подозрений со стороны законопослушных граждан.
На фотографиях от МВД Башкортостана, можно увидеть «улов» двух несовершеннолетних братьев.
Под допросом оба подростка признали свою вину, объясняя свое поведение «прихотью». Положительный результат оперативно-следственной работы позволил вернуть похищенное имущество обратно владельцам, а также выявить другие случаи хищения, о которых ранее не было известно.
Собранная полностью доказательная база будет передана следственному комитету для проведения дальнейших процессуальных действий. История этих двух подростков стала ярким примером того, как на вид незначительные правонарушения могут перерасти в серьезные преступления.
— Только благодаря слаженной работе сотрудников полиции удалось оперативно раскрыть это дело и предотвратить новые акты правонарушений со стороны данных подозреваемых, — комментирует Лейла Байрамгулова из пресс-службы МВД по Республике Башкортостан.