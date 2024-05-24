Уфимец приехал в Армению поздравить фронтовика

— Очень уважаю Лачина Вагаршаковича и знаю много лет. Передал гостинцы, а он мне неожиданно от души подарил свою книгу «Размышления». Она о многом: его жизни и судьбе Отечества, с мыслями, чему стоит учиться. — рассказал общественник.