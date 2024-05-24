Уфимец приехал в Армению поздравить фронтовика

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
— Очень уважаю Лачина Вагаршаковича и знаю много лет. Передал гостинцы, а он мне неожиданно от души подарил свою книгу «Размышления». Она о многом: его жизни и судьбе Отечества, с мыслями, чему стоит учиться. — рассказал общественник.
Лачин Степанян отправился на фронт в шестнадцатилетнем возрасте в 1941 году. После войны служил на крейсере «Ворошилов». Всю свою жизнь пишет стихи на русском и армянском языках.
— Его родной дом — Ереван, Армения, но мыслит он категориями большой братской дружбы. Неслучайно у него дома на видном месте под православным образом с крестами идут благодарности от посольств, центров науки и культуры России и Беларуси, — рассказал Погосян.
Агван Погосян до переезда в Уфу был армянским политическим деятелем. Сейчас с семьей проживает в столице Башкирии, обучается на магистратуре в УУНиТ.