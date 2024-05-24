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Уфимец приехал в Армению поздравить фронтовика

Уфимец приехал в Армению поздравить фронтовика

24 мая 2024, 06:14
Уфимский общественник Агван Погосян рассказал, как накануне Дня Победы ездил поздравить ветерана Великой Отечественной войны Лачина Степаняна.

— Очень уважаю Лачина Вагаршаковича и знаю много лет. Передал гостинцы, а он мне неожиданно от души подарил свою книгу «Размышления». Она о многом: его жизни и судьбе Отечества, с мыслями, чему стоит учиться. — рассказал общественник.

Лачин Степанян отправился на фронт в шестнадцатилетнем возрасте в 1941 году. После войны служил на крейсере «Ворошилов». Всю свою жизнь пишет стихи на русском и армянском языках.

— Его родной дом — Ереван, Армения, но мыслит он категориями большой братской дружбы. Неслучайно у него дома на видном месте под православным образом с крестами идут благодарности от посольств, центров науки и культуры России и Беларуси, — рассказал Погосян.

Агван Погосян до переезда в Уфу был армянским политическим деятелем. Сейчас с семьей проживает в столице Башкирии, обучается на магистратуре в УУНиТ.

#Уфа#День Победы#Новости Башкирии#Новости Уфы#Ветераны#Армения#Ереван
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